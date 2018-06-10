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При пожаре на балконе жилого дома в Москве пострадал человек

Сегодня, 15:56

Возгоранию подверглись два квадратных мера площади. Пожар ликвидировали за 20 минут.

Сегодня на ул. Руставели, 13/12 в Бутырском районе Москвы около 11:20 произошел пожар на балконе четвертого этажа жилого дома, в результате чего пострадал один человек. В квартире на тот момент находились мужчина и женщина в нетрезвом состоянии. Их удалось спасти, однако мужчина получил ожоги рук. Его осмотрела бригада скорой помощи и госпитализировала в больницу. Жильцы подъезда эвакуировались сами еще до того, как прибыли спасатели.

Напомним, сегодня около девяти утра вспыхнул пожар в жилом доме в Электростали Московской области. В результате пострадал один человек. Огонь был ликвидирован благодаря одиннадцати пожарным.

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