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Россияне Иван Близнюк и Александр Чикало написали два официальных письма, которые были переданы сотрудникам СМИ через адвоката. В одном из документов сообщается о непричастности граждан к преступлению, а в другом – мужчины обнародовали свою версию происходящего.

Задержанные парни заявили, что дело против них сфабриковано, а виновными на самом деле являются представители посольства. Именно поэтому «невиновные» фигуранты «кокаинового дела» попросили у России помощи из Аргентины, и для этого у Близнюка и Чикало есть все основания.

Как сообщается в письмах, во время следствия специалисты полагались лишь на перехваченные телефонные разговоры, в связи с чем и были задержаны россияне. Более того, никакой доказательной базы против подозреваемых не существует, а почти 400 кг кокаина, доставленного в Россию и подмененного на муку, получали совершенно незнакомые для мужчин люди.