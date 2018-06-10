В Новосибирске 3-летний мальчик закрылся в квартире с грудными двойняшками

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В этот момент мать выносила мусор из квартиры. Инцидент зафиксирован 9 июня в Кировском районе на улице Зорге.

В Новосибирске 9 июня 3-летний мальчик самостоятельно закрылся в квартире вместе с грудными сестрами-двойняшками. В момент, когда малыш захлопнул дверь, мама вышла вынести мусор и уже не смогла попасть к детям. Инцидент произошел примерно в 18:00, на место оперативно прибыли спасатели МАСС. Сотрудники организации обеспечили проход в квартиру при помощи лестницы, открыли дверь родителям и передали малышей в их руки.

Отмечается, что за время спасательной операции никто не пострадал, дети находятся в целости и сохранности. В медицинской помощи со стороны квалифицированных сотрудников «скорой» также не было необходимости.