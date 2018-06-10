Во Львове ночью сгорел стрелковый комплекс Минобороны

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Спасатели во время операции эвакуировали больше 120 человек, а также успели вынести из горящего помещения патроны со стрелковым оружием.

Во Львове ночью пожарным удалось ликвидировать масштабный пожар, который случился в Стрелковом комплексе, на территории которого находятся административные помещения, а также учебно-спортивная база летних видов спорта Минобороны Украины.

В пресс-службе ДНСНС сообщили, что горел не весь стрелковый комплекс, а только одно здание, в котором находился тир. Пожарным удалось вынеси из помещения оружие и патроны. Благодаря оперативной работе огнеборцев, огонь не распространился на соседнее жилое общежитие. Чтобы избежать какой-либо опасности, из зданий эвакуировали больше 120 человек.

Стоит отметить, что сообщение о происшествии поступило ровно в 02:26 ночи. Прибывшим на место подразделения пожарным удалось установить, что горит крыша здания. Всего огонь ликвидировали 127 специалистов и 21 единица спецтехники. Уже к 05:35 пожар локализовали, а в 07:51 – полностью уничтожили. Жертв или пострадавших нет, причина случившегося устанавливается.