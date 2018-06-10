Двухлетний малыш попал в реанимацию с отравлением психотропными веществами

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Когда старший брат отвернулся, двухгодовалый ребенок схватил с тумбочки упаковку нейролептиков и выпил пару таблеток. Произошло это около 14:00 9 июня в Ростовской области.

Родители мальчика оставили его со старшим братом, так как мама была на работе, а папа отлучился в магазин.

По возвращению домой, мама заметила, что младший двухлетний сын очень плохо чувствует себя и сразу же вызвала скорую. Малыш в очень тяжелом состоянии попал в реанимацию с отравлением психотропными веществами. На данный момент он находится под присмотром врачей.

Ранее на Урале дети из оздоровительного лагеря попали в больницу. У ребят обнаружили кишечную инфекцию. Состояний тяжелых у детей нет, только удовлетворительные. Количество пострадавших детей - 33. Все они находятся в Кушвинской городской больнице. Прокуратура города Кушвы проводит проверку.