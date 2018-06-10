На Урале в лагере, где отравились 64 ребенка, перелом лечили зеленкой

Сегодня, 13:13

Администрация скрывала информацию о травме от родителей мальчика.

На Урале в детском лагере «Сосновый бор» в Кушве Свердловской области, где накануне отравились 64 ребенка, состояние медицинского обеспечения вызывает много вопросов. Сегодня стало известно, что мальчика, который получил перелом руки, здесь лечили зелёнкой. Родители сообщили, что ребёнок стал жаловаться на боль, после чего его отправили к местному врачу. Тот провёл поверхностный осмотр, но ничего подозрительного не обнаружил. Несмотря на то, что ран на теле мальчика не было, медик решил нанести на него зелёнку. При этом от родителей факт травмирования скрыли. Как оказалось позднее, у школьника был перелом руки со смещением. Вправить конечность ему помогли лишь в Екатеринбурге. Сейчас с ним всё в порядке. В администрации лагеря данный инцидент комментируют. Там сейчас заняты разбирательством с массовым отравлением детей. Планируют ли родители пострадавшего ребёнка жаловаться на лагерь, не известно.

Ранее мы писали, что пятеро детей отравились на дне рождения в ресторане Сестрорецка. Инцидент произошёл во время мастер-класса по приготовлению суши.