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В Симферополе водитель иномарки избил мужчину на «девятке»

Сегодня, 12:25

Причины конфликта и состояние пострадавшего пока не известны.

Накануне в пятницу на кольцевой дороге в Симферополе произошла драка, в ходе которой один из водителей получил травмы. Мужчина на Peugeot набросился на человека, управлявшего ВАЗ-2109. Водитель на «девятке» даже не успел ничем ответить на агрессию нападавшего, внезапно вышедшего из салона иномарки. Тот сразу же ударил оппонента кулаком в лицо, от чего пострадавший упал на землю. Виновник конфликта попытался скрыться с места происшествия, но его задержали другие участники движения, которые стали очевидцами драки. Что явилось причиной данной ситуации, не известно. Также не ясно, каково состояние водителя отечественного авто.

Ранее стало известно, что водители нарушают ПДД ради селфи на Крымском мосту. Воодушевлённые инженерной постройкой туристы не могут воздержаться от того, чтобы не запечатлеть себя на фоне местных красот

Также на днях мы писали, что в Новороссийске водитель оторвал от своего авто спойлер и взобрался на крышу, где стал изображать серфинг. Из-за выходки мужчины в центре города образовалась пробка. Несмотря на то, что от действий неадекватного молодого человека пострадали многие участники движения, никто не решился подходить к нему и выяснять отношения.

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