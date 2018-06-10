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Житель Ростова разбил голову о дорожный знак

Сегодня, 10:39

Молодой человек травмировался на Ворошиловском проспекте. По словам очевидцев, он потерял много крови.

В центре Ростова накануне местный житель разбил голову о дорожный знак. Указатель висел слишком низко, а пострадавший попросту его не заметил. Инцидент произошёл в центре города, на Ворошиловском проспекте близ дома №65. Очевидцы с места событий утверждают, что молодой парень рассёк лоб и потерял много крови. В медучреждение для оказания неотложной помощи его забрала «скорая». О состоянии горожанина ничего не сообщается. Между тем, в социальных сетях ростовчане возмущены действиями дорожных служб, которые установили дорожный знак в столь неподходящем месте. По словам местных жителей, за последнее время это уже не первый случай, когда пешеходы задевают указатель.

Ранее мы писали, что в Волгограде дорожная разметка вводит горожан в заблуждение. Местные жители пока не привыкли к нововведениям по итогам нанесения новых линий на проезжей части.

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