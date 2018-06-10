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Несмотря на то, что инцидент, в конце концов, закончился благополучно, у пассажиров рейса Анталия-Волгоград осталось много вопросов к туроператору представителям авиаперевозчика «Ямал». Причины томительного ожидания в пассажирском терминале так и не были разъяснены.

Субботним днем в Турции 220 волгоградцев 14 часов не могли улететь на родину. Самолет авиакомпании, отсутствовал, людям никто ничего назревал. Среди пассажиров началась настоящая паника. Многие были с детьми, которые хотели есть и пить. Кроме того в аэропорту Анталии, плохо работали кондиционеры. Люди пытались связаться с туристическим агентством «Тестур». Те сообщали, что их не пускают в зал отлета, как и представителей российского консульства.

Кроме того, пассажиров не выпускали из терминала. Только более чем через 14 часов томительного ожидания и неизвестности, самолет авиакомпании подали. Никто ничего людям так и не объяснил. Впечатления об отдыхе были испорчены грубостью сотрудников аэропорта и равнодушием представителей авиакомпании. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Волгограда.