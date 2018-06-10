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Поезд протаранил автобус под Орлом, три человека погибли

Сегодня, 09:24

По предварительным данным, водитель транспортного средства хотел «проскочить» переезд.

Три человека погибли, ещё девять получили различного рода травмы во время столкновения железнодорожного состава и пассажирского автобуса под Орлом. Грузовой поезд протаранил автомобиль марки ПАЗ на переезде. Трагедия произошла на 132 км. Известно, что автобус перевозил работников культуры, которые направлялись на мероприятие в детский лагерь отдыха. По предварительной версии, семафор в момент инцидента на переезде работал, водитель видел приближение поезда, но решил «проскочить». В итоге поезд, движущийся на большой скорости, просто смял автомобиль. Пострадавшие сейчас находятся в тяжёлом состоянии, за их жизни борются врачи. Детей среди них нет.

Ранее мы писали, что в Самарской области поезд «отрезал» мужчине ногу. Пешеход пытался перейти железнодорожное полотно в неотведённом для этого месте и не заметил приближение состава.

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