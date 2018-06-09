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Во время рыбалки на Пиренге обнаружили утонувшего мужчину

Сегодня, 21:40

На реке Пиренга недалеко от Апатитов обнаружен труп погибшего мурманчанина. Следователи считают, что мужчина погиб еще в начале зимы этого года, во время поездки на снегоходе.

Жителем города Апатиты Мурманской области был обнаружен труп, во время рыбалки на озере Пиренга. Внимание мужчины привлек необычный объект в воде. На камень предмет был не похож, и рыбак решил рассмотреть его получше. Когда ему удалось подцепить предмет спиннингом и перевернуть, мужчина увидел перед собой тело человека.

В следственном комитете Мурманской области сообщили, что погибший является жителем Мончегорска, на момент смерти ему было пятьдесят шесть лет. Сейчас следственным отделам проводится проверка фактов, связанных с обнаружением тела.

Личность утонувшего мужчины уже установлена. В конце января мужчина поехал на снегоходе на отдых и бесследно исчез. Спустя некоторое время снегоход был обнаружен, а тело нашли только сейчас.

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