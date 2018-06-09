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В Ростове устранили пожар в вегетарианском кафе «Колючка»

Сегодня, 21:27

Причины возгорания устанавливаются. Люди эвакуированы, пострадавших нет.

Сегодня в 18:00 на ул. Суворова, 21 произошло возгорание вегетарианского кафе «Колючка». Пожар в Ростове устранили через 30 минут с момента происшествия. На месте работали 13 пожарных, прибывших на 4 специализированных машинах.

Сотрудник из соседнего кафе «Camorra Pizza e Birra» заявил, что почувствовал запах дыма, после чего посетителей эвакуировали из заведения на задний двор. Предполагается, что очагом возгорания является кухня бара «Колючка». Обстоятельства и причины пожара выясняются. Пострадавших нет.

Напомним, сегодня в Твери произошло возгорание кафе «Яр». Возгорание произошло на кухне, где от огня повреждена вентиляция. Огонь успешно потушили, пострадавших нет. На данный момент выясняются причины пожара.

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