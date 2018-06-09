В Ярославле из-за сильного ветра рухнули деревья

Сегодня, 21:26

Сегодня в Ярославле поднялся ураганный ветер. Перед сильными порывами не устояли сразу два дерева.

Ивы повалились на землю одна за другой. Никто из прохожих не пострадал. Рядом стоящий автомобиль чудом остался неповрежденным. Упавшие деревья перекрыли тротуар и въезд во двор. Людям пришлось обходить неожиданно появившуюся преграду. Целый день деревья пролежали на дороге. Их убрали только к вечеру.

И еще одно неприятное событие произошло в Ярославле. КАМАЗ врезался сзади в пассажирский автобус. По словам очевидцев, произошло это на Ленинградском проспекте. Пострадали три человека. У них сильные ушибы. Врачи скорой их увезли в больницу, для оказания помощи. Позднее пассажирок отпустили домой.