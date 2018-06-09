В Ленинградской области замечен смерч

Пользователи выложили в интернет снимки, на которых им удалось запечатлеть феноменальное для Северо-Запада России явление природы.
На фотографиях виден атмосферный вихрь, который возник из дождевого облака и начал распространяться вниз. Однако, воронка, образованная смерчем земли так и не достигла. Сообщений о разрушительных последствиях, связанных со смерчем, нет.
В прошлый раз подобное атмосферное явление в Ленинградской области было замечено жителями Пикалево в прошлом году, 18 июля.
Тогда появление атмосферного вихря повлекло за собой разрушения. Четверть часа смерч валил линии электропередач и поднимал в воздух всевозможный мусор.