В Ленинградской области замечен смерч

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Пользователи выложили в интернет снимки, на которых им удалось запечатлеть феноменальное для Северо-Запада России явление природы.

На фотографиях виден атмосферный вихрь, который возник из дождевого облака и начал распространяться вниз. Однако, воронка, образованная смерчем земли так и не достигла. Сообщений о разрушительных последствиях, связанных со смерчем, нет.

В прошлый раз подобное атмосферное явление в Ленинградской области было замечено жителями Пикалево в прошлом году, 18 июля.

Тогда появление атмосферного вихря повлекло за собой разрушения. Четверть часа смерч валил линии электропередач и поднимал в воздух всевозможный мусор.