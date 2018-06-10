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Вьетнамцу поездка в такси из Москвы в Домодедово обошлась в 23 тысячи рублей

Сегодня, 06:30

За поездку от Красной площади до московского аэропорта Шереметьево таксист взял с гражданина Вьетнама 23 тысячи рублей.

Инцидент произошел 7 июня. Обманутый таксистом пассажир пожаловался в полицию. Из его рассказа стало ясно, что он остановил такси в центре Москвы. Водитель объяснил клиенту, что оплата будет начислена по счетчику, о тарифе таксист ничего не сказал. Приехав в аэропорт, гражданин Въетнама сначала отказался платить указанную водителем сумму, но двери автомобиля оказались заблокированными и иностранцу ничего не оставалось, как отдать деньги водителю. За эту сумму вьетнамский гражданин мог бы купить авиабилет на родину.

Пострадавший от произвола водителя такси иностранец, был доставлен к терминалу, откуда направился в полицию, где оформил жалобу в надлежащем виде, после чего отбыл домой.

Напомним, что в мае появилась информация о том, что мэрией Москвы организованы курсы английского языка для аккредитованных на ЧМ по футболу водителей такси.

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