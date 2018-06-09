В Уфе с девятиэтажного дома обрушился водосток

Сегодня, 19:22

Водосток долгое время находился в аварийном состоянии. К счастью, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Сегодня в Уфе на ул. 50-летия СССР, 45 с девятиэтажного дома обрушился водосток. Видео в сеть выложили очевидцы происшествия.

Местные жители заявляют, что неоднократно обращались в Управление жилищным хозяйством, ООО «Лесное», требуя размонтировать неисправный водосток. Граждане отмечают, что в начале года приезжали специалисты, осмотрев трубу, они пообещали, что в скором времени ее отремонтируют. Однако результат подтверждает то, что никакие действия предприняты не были. Сейчас водосток демонтировали в результате происшествия. Информации о пострадавших нет.

Напомним, в Мхачкале провели экстренную очистку водостоков. К таким действиям побудили мощные ливни, с которыми водостоки справлялись с трудом из-за обилия бытовых отходов.