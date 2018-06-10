Приморцы приняли близко к сердцу появление утят без мамы

Сегодня, 06:15

Видео утят, которые бежали вдоль автомобильной трассы взволновало жителей Приморского края. Утята бежали в районе Хениной сопки в Уссурийске по обочине дороги без мамы, что очень умилило местных жителей.

Куда и почему бежали малыши никто не знает. Люди обеспокоены судьбой малышей, и приняли близко к сердцу появление утят без мамы. Один из пользователей соцсетей написал, что видел, как женщины помогали перейти утятам дорогу, а потом проводили их в кусты.

Детеныша косули выхаживают сотрудники зоопарка «Садгород» Приморского края. Малыша принес местный житель, который обнаружил его в лесу совсем одного. Маленький самец косули пока не может есть самостоятельно. Когда малыш подрастет его отпустят обратно в лес.

Сотрудники питомника просят и напоминают жителям и гостям Приморского края, чтобы они не брали в руки птенцов и детенышей косули. В дикой природе им легче прятаться от хищников, а где-то поблизости могут находиться их родители.