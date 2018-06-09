"Проклятье, что ли": В Ленобласти вспыхнул очередной российский ТЦ

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Или проклятие, или преднамеренные недоработки в возведении объектов, предназначенных для массового посещения, в том числе с детьми. Многие задаются вопросами, что ли «Зимней вишни» не хватило.

В Ленобласти вспыхнул очередной российский ТЦ. Пламя на его крыше видно на многие километры. Это произошло в городе Ломоносово. Там загорелся «Меньшиков холл».

Сообщение об этом, посредством Сети, распространили очевидцы. Согласно их данным, весь прилегающий к этому ТЦ квартал, буквально, окутан дымом.

Пока нет информации ни о пострадавших, ни о том, как пожарным удаётся справиться с пламенем в очередном ТЦ, куда россияне пришли отдохнуть.

«Доколе это будет продолжаться. Вроде – эти объекты нужны. А вроде – да снести их. Куда смотрят МЧС, тоже непонятно. Маленькая зарплата – уходи. Остался – выполняй обязанности. Проклятье, что ли».

Основная тематика постов по поводу пожара в Ленобласти, «задолбали» и «сколько можно сжигать своих детей».