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Одинокий верблюд изумил жителей Приморского края

Сегодня, 04:45

Сегодня 9 июня в социальных сетях , со ссылкой на Instagram-паблик «Марк Чернослив», появилась фотография верблюда, который самостоятельно прогуливался вдоль дороги. Верблюд был замечен в районе Надеждинска.

 Жители Приморья переживают за судьбу верблюда. Не понятно кому принадлежит животное, и как он оказался совсем один. Комментируя, люди подчеркивают, что вид у верблюда неухоженный и его уже несколько раз замечали в тех краях.

В соцсетях шутят, что кто-то решил экономить на бензине.

Напомним, что недавно в Национальном парке «Бикин» в объективы фотоловушек попали две тигрицы с котятами. Численность полосатых кошек постепенно увеличивается. Сотрудники парка заметили, что тигры начали интересоваться фотоловушками. Одна ловушка оказалась прокушенной, а вторую не нашли совсем.

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