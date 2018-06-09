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В Казани мужчина на костылях хотел украсть спирт из медцентра

Сегодня, 17:47

Задержание дебошира, отбивающегося костылями, произвел охранник компании «Дельта». Инцидент зафиксирован на улице Минской, делом занимаются полицейские.

По предварительным данным, в Казани 47-летний мужчина на костылях хотел украсть спирт из медцентра, расположенного на улице Минской. Ранним утром гражданин намеревался взломать замок, что зафиксировали сотрудники охранной фирмы «Дельта», но у него это не получилось. На место ЧП прибыл охранник, который и произвел задержание злоумышленника. Отмечается, что тот пытался убежать и отбиться от стража порядка костылями.

Дебошир был передан сотрудникам правоохранительных органов Казани. Мужчина на костылях рассказал, что спирт из медицинского центра ему был необходим для опохмеления.

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