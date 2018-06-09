В Воронежской области бешеная собака напала на мальчика

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С началом лета учащаются тревожные сообщения о нападении на людей бешеных животных. Как показывает статистика, смертельно опасные укусы могут быть нанесены домашними животными.

В Воронежской области бешеная собака напала на 13-летнего мальчика. Причем агрессию проявил дворовой пес, который на протяжении нескольких лет, верно охранял дом и был всеобщим любимцем. Как сообщают в региональной эпидемиологической службе, животное проявило агрессию в ответ на привычный доброжелательный жест подростка.

На следующий день после инцидента собака скончалась с характерными признаками, присущими заболеванию бешенством. Родители мальчика обратились к медикам и пострадавший был вакцинирован. Лечение продлятся еще не менее недели. В селении был объявлен карантин, все жители пройдут профилактический осмотр. Врачи предупреждают, что любой укус животного или повреждение кожи когтями должно стать поводом для экстренного обращения в ближайшее лечебное учреждение.