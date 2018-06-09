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В Воронеже была приостановлена работа трех опасных башенных кранов

Сегодня, 17:06

Нарушения выявили сотрудники Ростехнадзора. Неисправная техника принадлежит ООО «К».

В ходе проверки Ростехнадзором был выявлен ряд нарушений, касающихся башенных кранов. Оказывается, краны использовались с неисправным ограничителем грузоподъемности, сломанным анемометром, грузовым канатом, а также неисправным был ограничитель подъема крюковой подвески. Перечисленные нарушения представляют опасность для жизни и здоровья граждан.

Вследствие проверки в Воронеже была приостановлена работа одновременно трех опасных для людей башенных кранов, в качестве наказания за совершение административного правонарушения. Краны не будут эксплуатироваться в течение шестидесяти суток. Исполнение требований будет контролироваться судебными приставами.

Напомним, в мае в Омске очевидцы сообщили, что на одной из строек упал башенный кран. Однако подобная информация не поступала в МЧС или МВД, поэтому есть вероятность, что кран был сложен специально, а не упал.

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