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Под Тверью погиб мужчина от падения на него спиленного дерева

Сегодня, 15:51

Стало известно, что 26 мая вблизи деревни Непеино Калининского района погиб мужчина. Его убило спиленное дерево.

 Двое знакомых занимались рубкой деревьев. Один из мужчин подпилил дерево и оно упало на второго мужчину. Стволом дерева мужчину убило.

Правоохранители возбудили дело о гибели человека из-за халатности. Выживший лесоруб задержан. Возбуждено дело по статье 109 части 1 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся экспертизы, возможных свидетелей опрашивают.  

Такие случаи не редкость. Недавно в Прикамье был вынесен приговор мужчине. Он получил два года исправительных работ. Подсудимый спилил дерево. И оно упало на рядом стоящего земляка. Человек скончался.

Существуют определенные правила для того, чтобы дерево упало туда, куда нужно. Именно несоблюдение правил техники безопасности стало причиной трагедии.

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