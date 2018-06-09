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«Вандализм во спасение»: В Новороссийске разбили статую из-за ноги ребёнка

Сегодня, 15:07

Безобидная прогулка бабушки с внуком обернулась погромом в центре города. Пенсионерка не уследила за своим шаловливым ребенком и его нога застряла в бетонной конструкции архитектурной скульптуры «Улитка». Женщина отчаялась от безысходности. Почти опустила руки.

 Эту прогулку с двухлетним внуком престарелая женщина не забудет очень долго. В Новороссийске она дышала свежим воздухом, а ребенок залез на «улитку». В итоге его нога бездвижно застряла в конструкции из бетона, разбили статую из-за ноги ребёнка спасатели, которые оперативно прибыли на место происшествия. После, спасатели передали малыша в руки бригады «скорой помощи».

К слову, в Елабуге вандалы в очередной раз разгромили Аллею влюбленных. Инцидент повторился вновь, спустя три года.

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