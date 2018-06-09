В Алтайском крае ветеринары спасают лебедей от нефтепродуктов

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Одна птица уже погибла, остальные не могут летать из-за токсичного топлива. Пернатых заметили на трассе местные жители Павловского района.

В Алтайском крае квалифицированные ветеринары спасают лебедей от нефтепродуктов. Птицы угодили в топливо, которое очень токсично для них. Отмечается, что один лебедь погиб, не дождавшись помощи волонтеров.

Птиц заметили на трассе в Павловском районе области, местная жительница написала об инциденте в социальной сети. Она указала, что нужны 50-литровые ванны, старые полотенца, моющее средство и корм для птиц. Всего удалось найти 9 лебедей, к сожалению, одного не стало практически сразу же. Пострадавших пернатых направили в клинику, на место ЧП подъезжают волонтеры, желающие помочь остальным лебедям.