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В Алтайском крае ветеринары спасают лебедей от нефтепродуктов

Сегодня, 14:28

Одна птица уже погибла, остальные не могут летать из-за токсичного топлива. Пернатых заметили на трассе местные жители Павловского района.

В Алтайском крае квалифицированные ветеринары спасают лебедей от нефтепродуктов. Птицы угодили в топливо, которое очень токсично для них. Отмечается, что один лебедь погиб, не дождавшись помощи волонтеров.

Птиц заметили на трассе в Павловском районе области, местная жительница написала об инциденте в социальной сети. Она указала, что нужны 50-литровые ванны, старые полотенца, моющее средство и корм для птиц. Всего удалось найти 9 лебедей, к сожалению, одного не стало практически сразу же. Пострадавших пернатых направили в клинику, на место ЧП подъезжают волонтеры, желающие помочь остальным лебедям.

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