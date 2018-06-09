В КДМЦ Набережных Челнов от истощения скончалась 7-летняя девочка

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В Камском клинико-диагностическом детском медицинском центре скончалась 7-летняя девочка. Согласно предварительному заключению, смерть наступила по причине истощения организма.

Несчастье произошло в КДМЦ Набережных Челнов 7 июня. В четверг утром ребенка, который уже находился в состоянии клинической смерти, доставили в диагностический центр.

Предпринятые медиками попытки спасти девочку не увенчались успехом. Ребенок скончался в больнице. Врачи уже сообщили, что организм маленькой пациентки был очень истощен.

Информация о происшествии была предоставлена отделу по делам несовершеннолетних Управления МВД России по Набережным Челнам и отделу опеки и попечительства.

В следственном комитете сделали уточнение по результатам судмедэкспертизы: дистрофия могла развиться вследствие нарушения кровообращения головного мозга.

Пока не установлено, какая семья растила девочку.