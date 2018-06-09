В Купчино умер от ангины 4-летний ребенок

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8 июня в квартире на Будапештской улице в Купчино, было обнаружено тело 4-летнего мальчика без каких-либо признаков жизни. Следственные органы выясняют причину смерти малыша.

По предварительным данным, следов насильственной смерти нет. Еще известно, что перед смертью ребенок болел ангиной. Следственные органы Фрунзенского района ведут следствие по факту смерти.

Тело мальчика отправили в морг для проведения экспертизы.

Смерть от ангины возможна у переболевших острым воспалением миндалин. В группе риска находятся дети и пожилые люди, иммунитет которых ослаблен, и не в состоянии бороться с бактериями.

Главная особенность ангины - это быстрое возникновение и риск появления абсцесса. Самые серьёзные осложнения ангины, которые могут привести к летальному исходу это - миокардит (воспаление мышцы сердца), паратонзилирный абсцесс (гнойник миндалины), который может прорваться куда угодно: в средостение, мозг, кровь, сепсис, поражение ткани почек, с развитием гломерулонефрита с почечной недостаточностью.