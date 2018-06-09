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В Москве в работе сервисов оплаты парковки произошел сбой

Сегодня, 13:38

Также водители не могли провести оплату через SMS. Специалисты рекомендуют воспользоваться другими методами оплаты.

Сегодня в Москве в работе сервисов оплаты парковки произошел сбой, который заключался в невозможности пополнения счета при помощи Интернета или посредством SMS. Отмечается, при получении сообщения пользователи могут заметить задержку. На данный момент рекомендуется воспользоваться другими методами оплаты услуги.

По какой причине наблюдается сбой не сообщается, но иногда системы являются уязвимыми. К примеру, в Петербурге подросток смог взломать сервис по аренде автомобиля «Делимобиль», что позволило ему угнать две иномарки. В дело вмешались сотрудники правоохранительных органов.

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