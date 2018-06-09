В Магнитогорске нашли труп котёнка в подарочной коробке

Сегодня, 13:22

Не секрет, что животные тоже смертны и хорошо, когда их есть, кому похоронить. Но так случается не всегда.

В Магнитогорске местная жительница нашла труп котёнка. При этом он был в розовой подарочной коробке.

Девушка сообщила в сети, что она шла рядом с Педколледжем, когда увидела стоящую под кустами нарядную коробку, в которую, обычно упаковывают подарки.

Она решила посмотреть, что там находится и увиденное повергло её в шок. Там лежал труп котёнка.

Этот случай уже широко комментируется в Магнитогорске. Некоторые предполагают, что несчастного котёнка предварительно убили или просто оставили умирать в коробке.

Однако, есть и другие. Они отмечают нарядный вид подарочной коробки и то, что труп котёнка обернут чем-то, похожим на ткань. При этом не заметно явных следов того, что над ним произошло насилие.

Следовательно, не исключено, что его уже мёртвым нашли дети и решили похоронить доступным им образом.