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В Казахстане обнаружили загадочные круги

Сегодня, 13:41

В Казахстане на полях обнаружили таинственные круги, сообщает Tengrinews. Один читатель издательства «Актобе Таймс» смотрел спутниковые снимки и заметил круги, точно внеземного происхождения.

  

Во вторник мужчина связался с издательством и попросил открыть «Яндекс. Карты». Изучая карты Казахстана, рядом с трассой можно увидеть огромные зеленые круги. "Они явно не рукотворные. Крестьяне никогда, ничего так не сажают. Это явно инопланетное вмешательство", - заявил мужчина.

Работники издательства, по совету читателя, открыли карты. И точно, на карте, сделанной из фотографий со спутника увидели в названом месте 6 огромнейших кругов. Несколько из них наполнены чем-то зеленым. Причем посреди весьма скудной растительности фон вокруг землистого цвета. В самих кругах видны ровные, как будто протоптанные, тропинки.

В среду журналисты, взяв фото и телефоны направились в Департамент экологии за объяснениями. Экологи, вместе с заместителем главы Ерболата Кожикова сначала очень удивились предъявленным материалом, затем посмеялись. Изучив карты на «Яндексе» - круги увидели, а на «Google» ничего.

В НЛО конечно, никто не верит, а сам заместитель склоняется к тому, что это фотошоп на "Яндексе". Но пообещал отправить специалиста для проверки данного места.

Подобные круги видели во многих странах мира. О причинах появления этих кругов есть множество гипотез: от той, что это создано руками человека, до той, что они появились в последствии микро-смерча, шаровых молний, а также самая распространенная - их создали инопланетяне.

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