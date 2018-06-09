В Петербурге ученик 9-го класса угнал Hyundai сервиса «Делимобиль»

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Подросток взломал систему аренды автомобилей, он с приятелями угнал две иномарки на улице Маршала Мерецкова и в Петергофе. Их задержали сотрудники ГИБДД на 60 километре КАД 8-го июня около 4 часов утра.

По предварительной информации, в Петербурге 14-летний ученик 9 класса незаконно приобрел временную авторизацию сервиса «Делимобиль» за 250 рублей, в результате он угнал Hyundai. Подросток захотел покатать девушку и своих друзей. Одну машину компания угнала из участка на улице Маршала Мерецкова, а вторую из Петергофа.

Водители компании обратились по поводу ЧП в полицию Красносельского и Петродворцового районов. В итоге сотрудники ГИБДД задержали угонщиков на КАД и доставили их в участок. Отмечается, что за рулем второй иномарки находился 24-летний молодой человек, оба водителя не смогли предоставить водительское удостоверение. Школьника забирали родители, парней отпустили под подписку об обязательной явке. По факту инцидента будет проведена следственная проверка.