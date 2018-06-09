В небе над Краснодаром на видео сняли НЛО странной формы

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Объект, казалось, вертикально завис в небе, он напоминает огненную стрелу. Ролик опубликован в группе «Новости Краснодара сегодня, происшествия ЧП ДТП» в «ВКонтакте».

В небе над Краснодаром горожане из жилого комплекса «Панорама» сняли на видео НЛО странной формы. Форма объекта напоминала огненную стрелу, расположенную в пространстве вертикально. Автор ролика снимает не только НЛО, но и жилые дома, чтобы никто не усомнился в подлинности видео.

8 июня жители Таганрога стали свидетелями странного инцидента. В небе на огромной скорости пронеслись десятки НЛО, которые во время движения дважды меняли траекторию. Спустя пару минут они достигли верхних слоев атмосферы, а после смешались со звездами. Естественно, в Сети люди стали предлагать самые безумные идеи, которые закончились тем, что инопланетяне слетаются на ЧМ-2018 по футболу.