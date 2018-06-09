«Кричала от боли»: На Урале пациентке во время операции прокололи кишечник

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Инцидент произошел прошлым летом во время плановой операции по удалению острого аппендицита лапароскопическим методом. Неопытность или халатность хирургов обернулась для пострадавшей тяжелой болью и реально угрожающей смертью.

На Урале пациентке во время операции аппендицит прокололи кишечник. Это стало результатом действий медиков при операции по удалению аппендикса.

«Врач меня начал убеждать: наверно, она просто боль не умеет терпеть», - вспоминает мать пациентки.

В результате ошибки врачей женщина не может ходить на роботу и с двумя детьми лечится дома. В суд она направила иск против нерадивых специалистов. На стороне пострадавшей женщины и ее родственники и друзья, которые и настояли на проведении справедливого расследования этого вопиющего случая.