VistaNews.ru


«Кричала от боли»: На Урале пациентке во время операции прокололи кишечник

Сегодня, 11:55

Инцидент произошел прошлым летом во время плановой операции по удалению острого аппендицита лапароскопическим методом. Неопытность или халатность хирургов обернулась для пострадавшей тяжелой болью и реально угрожающей смертью.

 На Урале пациентке во время операции аппендицит прокололи кишечник. Это стало результатом действий медиков при операции по удалению аппендикса.

«Врач меня начал убеждать: наверно, она просто боль не умеет терпеть», - вспоминает мать пациентки.

В результате ошибки врачей женщина не может ходить на роботу и с двумя детьми лечится дома. В суд она направила иск против нерадивых специалистов. На стороне пострадавшей женщины и ее родственники и друзья, которые и настояли на проведении справедливого расследования этого вопиющего случая.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Ангарске женщина родила вечером 31 декабря во время удаления аппендицита

В Ульяновске пациентке врачи вместо физраствора вкололи формалин

В Мончегорске признан виновным врач ЦРБ, сломавший пациентке глазницу

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем