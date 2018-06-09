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Инцидент произошел в дошкольном учреждении «Яблонька» №84. Ребенок получил укус во время дневной прогулки. Медики напоминают, что этот вид вредителя вызывает болезнь Лайма. Матери ребенка советуют наблюдать за изменениями состояния пострадавшего.

В детском саду Кирова ребёнка укусил боррелиозный клещ, о данной ситуации рассказала мать пострадавшего малыша. По ее словам, во время прогулки по территории детсада малыш и получил укус.

Эксперты напомнили, что важно соблюдать правила поведения при укусах насекомых. Болезнь Лайма - самая распространённая болезнь, передаваемая клещами. Ранние проявления болезни включают жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь, называемую мигрирующая эритема.