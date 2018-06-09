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В Елабуге вандалы в очередной раз разгромили Аллею влюбленных

Сегодня, 10:35

Неизвестные спустя три года после последней атаки на парк решились вновь действовать уже проверенным способом. Были разбиты фонари, разгромлены лавочки и согнуты металлические конструкции.

 В Елабуге вандалы в очередной раз разгромили Аллею влюбленных. Инцидент повторился вновь, спустя три года. Перед этим в 2015 году акт вандализма уже имел место быть. Прекрасное место для отдыха стало «полем после битвы».

 На сегодняшний день проводится проверка обстоятельств происшествия. Местные жители надеются, что вскоре виновных найдут и накажут в соответствии с законом. Также поступило предложение установить камеру видеонаблюдения на месте вандальских атак.

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