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В Петербурге прозвучала угроза о взрыве дома

Сегодня, 09:50

Наши не вполне адекватные соотечественники, в особенности, находясь в нетрезвом состоянии, любят «пошутить». Часто они пользуются для этого телефоном службы «112».

Вчера в Петербурге с использованием его прозвучала угроза о взрыве дома. Помимо того, звонивший сообщил, что у него заложница.

Полицейским не составило труда быстро установить, откуда поступила информация. Мужчина проживает по адресу Автовская улица,8.

Туда быстро выехали оперативники, дежурившие в Петербурге. Они выяснили, что мужчина, которому 36 лет, был нетрезв и просто хотел «поразвлекаться».

При этом он пытался максимально «засекретить» свою персону. Звонок он сделал с телефона, принадлежащего другому лицу.

Теперь он задержан, а меру ответственности за ложную информацию о якобы предстоящем взрыве дома ему определит Фемида.

Эвакуация жильцов не производилась. Была ли в действительности заложница, сведений пока не поступало.

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