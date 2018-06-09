Полицейский в Хабаровском крае грозился помочиться на рыбаков

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Пользователи Сети давно хотят обратить внимание общественности на хамство и беспредел сотрудников полиции. В доказательство приводят многочисленные видео и аудио свидетельства неподобающего поведения охранников правопорядка. Случай в Хабаровском крае – из той же серии.

Сотрудники речной полиции Хабаровского края, совершая осмотр вверенной акватории, столкнулись с группой браконьеров. Не особо церемонясь с нарушителями, правоохранители общались с ними в грубых выражениях, угрожали различными карами, а один полицейский даже пообещал помочиться на любителей незаконного лова рыбы. Такое отношение расстроило браконьеров, и они выложили в сеть запись беседы с полицейскими. Некоторые пользователи Сети привычно возмутились хамством сотрудников правопорядка. Другие уверяли, что браконьеры получили то, что заслужили.

Но, ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Жители села вынуждены заниматься рыбной ловлей, в том числе и незаконной, так как это для них единственный источник существования. Основное население села – старики и дети. У работающих мужчин зарплата чуть выше прожиточного минимума. Вот и приходится зарабатывать рыбной ловлей, чтобы сводить концы с концами. Местные жители написали жалобы во многие инстанции с требованием разобраться в этой ситуации. Они просят о предоставлении им лицензии на рыбную ловлю, как коренным жителям. Часто давление и террор по отношению к рыбакам оказывают неопознанные личности в камуфляже, которые лишь представляются сотрудниками полиции. С беспределом по отношению к жителям села обещают разобраться депутаты Заксобрания Хабаровского края.