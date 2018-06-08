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В Омутинском районе дети купаются в речке рядом с трупами животных

Сегодня, 20:50

В речке Омутинка в Тюменской области местный житель Евгений обнаружил мертвого поросенка. Его возмущение этим фактом местная администрация не разделяет. Фото мертвого животного Евгений выложил в Сеть.

В Омутинском районе дети купаются в речке рядом с трупами животных. Мнение интернет-сообщества, относительно плавающего в реке, где купаются дети, трупа животного, разделилось. Одни испытали шок от увиденного, тогда как другие пользователи заметили, что рыбы и прочие речные обитатели умирают и разлагаются в той же самой реке, не обращая внимания на то, что река не является естественным местом обитания для поросенка в отличие от рыб.

Администрация Омутинского района сообщила, что плавающем в реке трупе животного ничего не знает. Там заметили, что к подобному уже привыкли, а животных систематически достают из реки, и пандемии в районе нет.

В феврале этого года в результате проведенной экспертизы в реке Молчанка было выявлено повышенное содержание железа, марганца и фенола из-за чего ООО «Тюмень-Агро» предъявлен иск. Прокуратура установила, что предприятие загрязняет окружающую среду в процессе очистки воды, которую использует организация.

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