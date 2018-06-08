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Садовничий попросил МВД простить студента за порчу стенда FIFA в МГУ

Сегодня, 20:38

Ректор Московского государственного университета подписал официальное письмо с просьбой не привлекать к юридической ответственности первокурсника за запись «Нет фан-зоне» на указателе, указав, что провинившийся осознал всю вину в ходе разъяснительной беседы.

 Виктор Садовничий, ректор МГУ в официальном обращении попросил не возбуждать уголовное дело в отношении студента 1-го курса по статье «Вандализм» за его глупый и необдуманный поступок. Свое послание он адресовал 1-му замминистра МВД, генерал-полковнику полиции Александру Горовому.

Он заявил, что с провинившимся провели доступную разъяснительную беседу «профилактически-воспитательного характера», объяснив недопустимость подобных действий. К тому же, его сильно напугали все последствия и визиты в полицейский участок, парень раскаялся, в полной мере осознал неправомерный характер своих действий, и впредь не будет совершать подобных поступков.

По информации правоохранителей, молодой парень на информационной конструкции FIFA, расположенной в столице на проспекте Вернадского, написал краской фразу «Нет фан-зоне». Активисты из МГУ уже давно выступали против формирования фан-зоны близ учебного корпуса университета в Воробьевых горах.

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