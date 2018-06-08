«Какой целеустремленный»: китаец поранил легкое, засунув баклажан в прямую кишку

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50-летний китаец страдал от запоров, но решил обратиться за помощью к соседу, а не к врачам. В итоге его доставили в больницу с 30-сантиметровым баклажаном в прямой кишке, когда овощ травмировал ему легкое.

Китаец узнал от соседа «народный» метод лечения запоров – с помощью баклажана. Мужчина поместил 30-сантиметровый овощ в прямую кишку, после чего его состояние сильно ухудшилось. В течении следующих двух дней китаец страдал от сильных болей, тошноты и рвоты. В результате его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Выяснилось, что он поместил овощ настолько глубоко, что поранил одно легкое. Доктора были шокированы народной китайской медициной, что неудивительно, ведь на рентгеновском снимке баклажан занимает практически всю брюшную полость мужчины.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к ситуации. Многие с юмором поинтересовались, насколько же надо быть целеустремленным, чтоб так «качественно» лечить запор.