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Улицы Воронежа усыпаны трупами отравленных собак

Сегодня, 04:45

Опасность поджидает животных в Советском районе на улицах Шендрикова и Олеко Дундича. Горожане призывают других владельцев животных быть бдительными и следить за своими питомцами.

 В Воронеже до сих пор продолжается многолетняя борьба между зоозащитниками и догхантерами. Из-за опасных бездомных собак, которые действительно могут нанести вред местным жителям, довольно часто страдают и домашние питомцы. Довольно часто горожане предостерегают друг друга о стаях бродячих, злых животных в черте города, или же жалуются, что их любимцы стали невинными жертвами рук догхантеров. Из-за бездействия местных властей жители Воронежа добровольно выходят на борьбу с опасными собаками, которые являются потенциальной угрозой им и их детям.

Недавно в социальных сетях жители города сообщили, что в Советском районе города улицы Шендрикова и Олеко Дундича усыпаны трупами отравленных собак. Владельцем животных следует быть более внимательными и бдительными, чтобы и их животные не стали жертвами отравляющих веществ, гулять около домов, а еще лучше- выбраться в другой район.

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