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На Алтае ищут 3 человека, которые переправлялись через реку и пропали

Сегодня, 17:17

Жители села Ялуза не удержались на лошодях и упали в реку Шавла. Среди пропавших есть ребенок четырнадцати лет.

Вечером 4 июня в урочище Чордо три человека переправлялись через р. Шавла на лошадях. По всей видимости, они не смогли удержаться на животных и упали в реку, после чего исчезли. Идут четвертые сутки поисков, однако, пока никаких результатов нет. Известно, что среди пропавших ест ь подросток в возрасте 14-ти лет.

Сообщается, что 5 июня на местро происшествия вылетела спасательная группа из 8 человек на вертолете Ми-8, а также два плавательных средства. Берег реки все еще обследуется, однако, поиски все еще безрезультатны.

Известно, что скорость течения реки варьирует между 2-3 м/с. Ширина реки составляет около 10-15 метров, а глубина может достигать трех метров.

Ранее подобное происшествие в республике наблюдалось около трех месяцев назад. Мужчина погиб в результате конной переправы, провалившись через лед.

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