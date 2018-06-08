Москвич вонзил нож в сердце 11-летней девочки

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Неизвестный мужчина напал на ребенка, когда она почти подходила к двери своего дома на лестничной клетке.

Несчастный случай произошел в районе Очаково в Москве. Злоумышленник настиг девочку на лестничной площадке, схватил, и вонзил нож почти в сердце.

На данный момент пострадавшая 11-летняя девочка находится в больнице, за ее жизнь и здоровье борются врачи. Пока что сотрудники правоохранительных органов ищут нападавшего.

Неизвестно, почему мужчина напал именно на ребенка, возможно, у него есть какие-либо отклонения в психике или нападение было запланированным.