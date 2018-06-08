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Обнаженная женщина прогуливалась в Домодедово

Сегодня, 16:30

В подмосковном Домодедово недалеко от станции была замечена абсолютно голая женщина.

Очевидцы рассказывают, что женщина шла очень быстрой и уверенной походкой, сохраняя невозмутимое выражение лица. Время от времени обнаженная нарушительница общественного спокойствия делала остановки, глубокомысленно сосредоточившись на чем-то. На сигналы проезжающих автомобилей, свист и аплодисменты прохожих дама внимания не обращала. Женщина и сама не пыталась с кем-либо заговаривать и вопросы прохожих о том, как у нее дела и как ее самочувствие, игнорировала.

Как закончилась прогулка голой женщины в Домодедово не известно. Она свернула во двор и пропала из виду.

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