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В Бурятии мужчина упал с 4-го этажа заброшенного здания

Сегодня, 15:37

С тяжелыми травмами руки, таза и позвоночника спасатели передали рабочего врачам.

 Сегодня в Бурятии в деревне Тапхар Иволгинского района во время выполнения задания на заброшенном здании пострадал рабочий. При разборке строения конструкция не выдержала веса рабочих, и один из них свалился с высоты 4-го этажа. Он упал на перекрытие второго этажа.

 На место происшествия были направлены 4 человека и 1 спецмашина из региональной поисково-спасательной службы. Спасатели быстро спустили мужчину на землю, где передали врачам скорой, которые с подозрением на тяжелые повреждения тазовых костей, руки и позвоночника доставили его в больницу.

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