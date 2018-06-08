В Бурятии мужчина упал с 4-го этажа заброшенного здания

Сегодня, 15:37

С тяжелыми травмами руки, таза и позвоночника спасатели передали рабочего врачам.

Сегодня в Бурятии в деревне Тапхар Иволгинского района во время выполнения задания на заброшенном здании пострадал рабочий. При разборке строения конструкция не выдержала веса рабочих, и один из них свалился с высоты 4-го этажа. Он упал на перекрытие второго этажа.

На место происшествия были направлены 4 человека и 1 спецмашина из региональной поисково-спасательной службы. Спасатели быстро спустили мужчину на землю, где передали врачам скорой, которые с подозрением на тяжелые повреждения тазовых костей, руки и позвоночника доставили его в больницу.