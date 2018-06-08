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В Воронеже разгневанный маршрутчик оплевал Audi

Сегодня, 14:42

Дорожный конфликт на проспекте Революции, произошедший из-за манёвров с перестроением, едва не перешел в драку.

В Воронеже в центре города на проспекте Революции 6 июня около 18.00 произошел конфликт между двумя автовладельцами. Его последствия были запечатлены на камеру видеорегистратора проезжавшего мимо автомобиля, водитель которого поделился роликом в паблике «Аварии/ДТП Воронежа».

Около остановки «Петровский сквер» пассажирский автобус пытался перестроиться, однако ему помешала проезжавшая мимо иномарка. Вскоре ожидая разрешающего сигнала светофора маршрутчик выскочил из автомобиля, и начал ломиться в пассажирскую дверь машины обидчика, которая оказалась заперта. После этого он, ударив по стеклу рукой, вернулся в салон и продолжил движение.

Судя по всему, в салоне иномарки находился ребенок, из-за которого водитель решил не раздувать конфликт, и проигнорировал провокации маршрутчика. Когда автомобили сравнялись, разгневанный маршрутчик высунулся из бокового окна, и плюнул на Audi. Водитель легковушки в свою очередь чем-то швырнул в водителя маршрутки. 

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