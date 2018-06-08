Опасные забавы в парке «Краснодар» напугали горожан

Сегодня, 12:30

Местная жительница призвала родителей следить за своими детьми, которые разгуливая по высокому бордюру, рискуют причинить себе серьезные травмы.

Сегодня жительница города «Краснодар» стала свидетельницей опасной забавы школьниц в местном парке, которые сильно ее напугали. В одном из популярных краснодарских пабликов она опубликовала пост с фотографией развлечения детей и просьбой к родителям следить за малышами. На снимке запечатлены две девочки, которые весело шагают по бордюру, высотой в несколько метров, задорно размахивая руками и приветствуя всех горожан. При этом сильный ветер делал и без того опасные забавы в парке «Краснодар» еще более пугающими.

Пользователи были шокированы подобными бездумными действиями детей, и призвали родителей уделять больше внимания своим детям, которые еще не понимают всей грозящей им опасности.