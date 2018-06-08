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Необычный случай сделал медиков бессильными перед ситуацией. Оказать помощь на месте не было возможности, для блага пострадавшего мальчика транспортировать его было необходимо. Для подмоги решили вызвать отряд сотрудников МЧС, которые помогли ребенку попасть в карету скорой помощи.

В Новосибирске МЧС помогли 100-килограммовому подростку спустится с 18-го этажа. Пациенту нужна была помощь, но справиться с его избыточным весом не могли самостоятельно медики, прибывшие на место.

100-килограммового подростка с 18-го этажа спустили с помощью МЧС, а потом сопроводили врачей в приемный покой городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи.