В Бурятии 2-летний малыш ушел из дома пока родители были в бане

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В Бурятии разыскивали двухлетнего мальчика, который самостоятельно ушел из дома. Оказалось, что родители мылись в бане и не уследили за мальчиком.

В одном из дачных поселков Бурятии, который расположен в Иволгинском районе, родители потеряли своего двухлетнего сына. Установлено, что мальчик остался без присмотра во время того, как они отправились мыться в баню.

Сообщается, что жители ближайшей деревни обнаружили мальчика, который без присмотра бродил по улицам. О данном происшествии они сообщили информацию в ближайшее отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов во главе с местным участковым отправились искать малыша.

Родители же мальчика, обнаружив его исчезновение, бегали по улицам дачного поселка и искали сына. Полицейские доставили малыша испуганным родителям, за что получили от них благодарность. Напомним, в том же Иволгинском районе не так давно при схожих обстоятельствах пропал двухлетний малыш. После нескольких дней поиска его труп был обнаружен в реке местными рыбаками.

Сотрудники полиции просят родителей не оставлять детей без присмотра с целью их безопасности.