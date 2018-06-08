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Фото с места происшествия озадачили правоохранителей и возмутили местных жителей. Безграмотность и аморальность поступка осудили в Катыни. Если виновных в росписи монумента найдут, им грозит серьезное наказание.

Вандалы осквернили мемориальный комплекс в Катыни под Смоленском. Инцидент произошел накануне, после того, как неизвестные провели акт глумления, скрылись с места происшествия.

После себя они оставили запись: «1940, 2010 – можем повторить». Необразованность «писак» поразила общественность, поскольку они перепутали российскую часть мемориала с польской.